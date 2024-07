Voraussichtlich beginnt am Montag die neue Schwimmsaison. „Oben ohne“ ist in Klötze nicht erlaubt. Bürgermeister Kleine kündigt aber an, diese Frage im Stadtrat zur Diskussion zu stellen.

Klötze. - Für einen Betrag von 3,4 Millionen Euro ist das Klötzer Waldbad in den vergangenen Monaten umfangreich saniert worden. Glanzstück ist das neue Edelstahlbecken. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Zuletzt gab es noch einen großen Arbeitseinsatz mit Beteiligung von 120 Bürgern. Alle warten auf die Wiedereröffnung. Zumal die Temperaturen laut Wettervorhersage wieder steigen sollen. Im Stadtrat überbrachte Bürgermeister Alexander Kleine die frohe Kunde. Demnach kann das Waldbad wohl am kommenden Montag, 8. Juli, wieder geöffnet werden. Derzeit wird noch die Wasserqualität untersucht. Gibt der Altmarkkreis, der am Donnerstag mit einem Fahrzeug vor Ort war und eine Probe genommen hat, diesbezüglich grünes Licht, kann die Saison beginnen. Um 10 Uhr soll es dann so weit sein, sagte Kleine.