Pachtvertrag für Saal läuft aus: Lockstedter wollen endlich Klarheit

Lockstedt - Sportvereinsvorsitzender Jens Lühmann und seine aktiven Mitglieder wollen spätestens im Herbst Klarheit darüber haben, wie es mit der Lockstedter Saalnutzung ab Januar 2022 sowie in den kommenden fünf Jahren weitergeht. Denn der laufende Pachtvertrag zwischen dem Sportverein und der Stadt Klötze läuft zum 31. Dezember aus. Er wurde im Vorjahr um ein weiteres Jahr kurzfristig verlängert, weil es zwischen beiden Seiten auf Grund der Corona-Pandemie kein Treffen gab und damit eine andere Lösung in der Kürze der Zeit nicht infrage kam. Dieser Vertrag läuft zum Jahresende aus und die Lockstedter Sportler wollen Planungssicherheit für fünf bis zehn Jahre, wie Jens Lühmann in einem Gespräch mit der Volksstimme betonte.

In dem Pachtvertrag geht es ausschließlich um die finanzielle Unterstützung vonseiten der Stadt für die Saalkosten im Bereich Strom, Heizung und Wasser. Die belaufen sich in normalen Jahren beim Spielbetrieb der Tischtennis-Mannschaft sowie der Frauen- und der Tanzsportgruppe auf etwa 5000 Euro. „In diesem Jahr und auch 2020 liegen wir auf Grund der Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebes im Zuge der Coronavirus-Pandemie deutlich darunter“, stellte der Lockstedter Vorsitzende klar.

Was die neuen Vertragsmodalitäten zwischen dem Sportverein und der Stadt betrifft, blickt Jens Lühmann skeptisch in die Zukunft. „Wir schleppen uns von Jahr zu Jahr immer durch, auch weil die Stadt noch keinen Haushalt für dieses und das kommende Jahr erstellt hat“, merkte Lühmann an. Er befürchtet, dass die Stadt auf Grund der aktuellen schwierigen Haushaltslage die Lockstedter Sportler an den Kosten beteiligt. „Wenn wir 50 Prozent der Gesamtkosten tragen sollen, sind wir als Sportverein pleite“, stellte der Lockstedter Vorsitzende klar.

Treffen mit dem Kreissportbund geplant

Dabei rechnet Jens Lühmann vor: Wenn die Jahres-Gesamtkosten für den Saal 5000 Euro betragen und der Verein 2500 Euro jährlich zahlen soll, ist das die Summe für das Gesamtbudget der Lockstedter Sportler mit knapp 70 Mitgliedern. Damit wäre der Verein nicht nur pleite, sondern könnte den laufenden Trainings- und Wettkampfbetrieb nicht mehr aufrechterhalten.

Im Klötzer Rathaus ist die Problematik mit dem Lockstedter Saal seit längerer Zeit bestens bekannt. Dass es noch keine Lösung gab, hat verschiedene Gründe. Unter anderem die Corona-Pandemie. Dennoch soll es laut Hauptamtsleiter Matthias Reps nach der Sommerpause im September ein Treffen mit allen Sportvereinen der Einheitsgemeinde sowie den Verantwortlichen vom Kreissportbund geben. Da sich der KSB-Geschäftsführer Andreas Lenz ab der kommenden Woche auch im Urlaub befindet, soll es nach seiner Rückkehr eine Terminabsprache geben.

Stadt Klötze an längerer Lösung interessiert

Die Stadt ist genau wie auch der Lockstedter Sportverein an einer Lösung für einen längeren Zeitraum interessiert. Vereinschef Jens Lühmann betonte zudem, dass sich die Sportler auch um die Erhaltung und Instandsetzung des Saals kümmern. So haben sie sich während der sportarmen Zeit im Zuge der Corona-Pandemie um die komplette Erneuerung der Beleuchtung mit Unterstützung einer Klötzer Elektrofirma gekümmert.

Dass nicht nur die Lockstedter Sportler ihren Saal benötigen, ist den Einwohnern der Ortschaft auch klar. Auch die Feuerwehr nutzt das Gebäude, besonders in den Wintermonaten. Denn die Kinder- und Jugendwehr hält die Übungsnachmittage in der Immobilie ab. Aber auch andere Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft für die Einwohner aus Siedentramm, Hohenhenningen, Neuendorf und Lockstedt gehen im Saal über die Bühne. Der Wegfall der Saalnutzung würde die Lebensqualität aller Einwohner enorm verringern, darin sind sich Jens Lühmann und der Ortschaftsrat einig. Gemeinsam protestierten sie bereits vor einer Stadtratssitzung gegen das Ende des Pachtvertrages.