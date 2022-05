Peter Praschel und Verena Schulze sind das neue Apenburger Königspaar

Apenburg (wmo) - Die Schützengilde Groß Apenburg gehört zu den ältesten Schützenvereinen in der Altmark. 1825 wurde sie gegründet, musste jedoch zu DDR-Zeiten ihre Tätigkeit einstellen, weil das Schützenwesen verpönt war. Erst 1991 konnten die Apenburger an ihre lange Tradition wieder anknüpfen und konstituierten die Schützengilde neu. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte 1995 das erste Schützenfest in der neuen Ära gefeiert werden.