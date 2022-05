Pferdeoma „Nice Sugar Girl“: Mit 29 Jahren noch fit wie ein Turnschuh

Spätestens mit 20 Jahren gelten Pferde als alt und werden vom Turniersport verabschiedet. Wenn sie Glück haben, dürfen sie danach ein schönes Rentnerleben genießen. So wie die kernige Fuchsstute „Nice Sugar Girl“.

Carlo Constabel (heute 5 Jahre alt) sammelte auf Sugar erste Erfahrungen auf Pferden in der Führzügelklasse.

Käcklitz - „Guckt mal, wie sie flitzen kann. Da denkt doch keiner, dass sie schon so alt ist.“ Claudia Constabel freut sich, als ihre Stute „Nice Sugar Girl“ munter über die Koppel trabt. Die 29 Jahre sieht man dem Pferd nicht unbedingt an. „Sugar ist noch fit“, bestätigt ihre Besitzerin, die mit guter Pflege und artgerechter Haltung in den vergangenen 24 Jahren für die Gesundheit der Fuchsstute gesorgt hat.