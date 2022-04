Pflege des Beetzendorfer Sportplatzes ehrenamtlich nicht länger leistbar

Die neue Tartanbahn auf dem Sportplatz wird vor allem von den Beetzendorfer Schulen genutzt, wie hier beim Sportfest des Gymnasiums im Juni. Der MTV will die Schulträger deshalb bei der Unterhaltung finanziell mit ins Boot holen.

Beetzendorf - Bisher hat der Männerturnverein (MTV) von 1880 Beetzendorf die Pflege des Sportplatzgeländes, das ihm per Nutzungsvertrag von der Gemeinde überlassen wurde, allein übernommen. Doch das wird zunehmend schwieriger, seitdem die neue Tartanbahn errichtet wurde. Diese ist vom Rasenplatz nicht abgegrenzt, so dass sie beim Mähen verschmutzt und auch so schwer zu säubern ist. Zudem wird die Pflege des Walls und der Hecke zur Friedensstraße hin für die Sportler immer aufwändiger.