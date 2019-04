Junger Mann in Miesterhorst fährt betrunken seinen Reifen platt, muss von der Polizei zur Unfallaufnahme aber erstmal geweckt werden.

Miesterhorst (trh) l Einen etwas ungewöhnlichen Schlafplatz hatte sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen in Miesterhorst ausgesucht. Er schlummerte nämlich auf dem Beifahrersitz seines VW. Das allein wäre wohl gar nicht schlimm gewesen. Nur leider war das Auto in einer Grundstückseinfahrt geparkt und behinderte andere Verkehrsteilnehmer. Wie sich später herausstellen sollte, war der Mann mehr als nur müde.

Zum Schlafen auf den Beifahrersitz

Und so schaute die Polizei, nachdem ein Bürger einen Hinweis gegeben hatte, um 9.48 Uhr bei dem 23-Jährigen vorbei. Tatsächlich stellten die Beamten fest, dass der Mann auf dem Beifahrersitz schlief. Doch damit nicht genug, wie es im Polizeibericht heißt: „Der vordere rechte Reifen war platt und die Felge beschädigt.“ Die Polizisten weckten den Mann und befragten ihn zum Sachverhalt. Der berichtete daraufhin, um 6 Uhr gegen einen Bordstein gefahren zu sein. Da der Reifen danach platt gewesen sei, habe er sich zum Schlafen auf den Beifahrersitz gesetzt.

Während der Befragung des Mannes hatten die Beamten starken Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Im Krankenhaus in Gardelegen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 23-Jährigen wurde aufgrund des verursachten Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ein Strafverfahren eingeleitet, wird im Polizeibericht mitgeteilt.