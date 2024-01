Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - „Wenn die Angehörigen wüssten, dass es vielen so geht wie ihnen, hätten sie nicht die Scham, offen über das Thema zu sprechen“, ist Ninett Schneider überzeugt. Für die Geschäftsführerin des Sozialcentrums Altmark (SCA) in Klötze in der West-Altmark rückt das Thema Demenz bei den Menschen, die von Mitarbeitern der Einrichtung betreut werden, immer mehr in den Fokus. Schneider weiß, dass viele Angehörige so lange wie möglich die Erkrankung ihrer Partner, Eltern und anderen Verwandten verheimlichen oder nicht wahrhaben wollen. Dabei wäre vieles leichter, wenn dieses vielschichtige Thema aus der Tabuzone geholt würde.