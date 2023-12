Wolfgang Mosel schlägt zur Nachnutzung der leer stehenden Immobile in Kusey ein fachärztliches Zentrum vor. Er hat auch noch weitere Ideen.

Radiologie in alter Schule?

Die Grundschule in Kusey steht leer. Wolfgang Mosel könnte sich darin ein fachärztliches Zentrum für Radiologie vorstellen.

Kusey. - Was haben die Grundschule, der Hort, der alte Kindergarten und die Gaststätte in Kusey gemeinsam? Antwort: Alle Gebäude stehen leer. Wolfgang Mosel, stellvertretender Ortsbürgermeister und Kreistagsmitglied, will sich damit nicht abfinden. Er hat die Adventszeit dazu genutzt, um sich Gedanken über die Zukunft dieser leer stehenden Gebäude zu machen. Konkreter wurden seine Gedanken insbesondere bei Schule und Gaststätte. Mosel erneuert seinen Standpunkt, „dass wir darum kämpfen müssen“, dass beide Objekte im kommunalen Eigentum bleiben.