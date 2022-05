Rekord bei Typisierungsaktion in Klötze: 224 Abstriche gab es für die Leukämiekranke Cindy Tüllner

Insgesamt 224 Personen beteiligten sich an der mobilen Typisierung für die an Leukämie erkrankte Cindy Tüllner. Während der über dreistündigen Aktion erfuhr die Betroffene mit ihrer Familie eine überaus große Hilfsbereitschaft. In den kommenden Tagen wird untersucht, ob es einen passenden Stammzellenspender gibt.

Fotos: Henning Lehmann