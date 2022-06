Reparatur der Straße zum Nettgauer Werk wird teurer

Für die Reparatur der Straße zum Nettgauer Holzverarbeitungswerk wird mehr Geld benötigt. Die Gemeinde Jübar will mit dem Betrieb über eine Unterstützung sprechen.

Nettgau/Jübar (wmo) - Sie ist eine der am stärksten von schweren Lastern frequentierten Verbindungsstraßen in der Gemeinde Jübar: die Zufahrtsstraße vom Kreisel bei Gladdenstedt zum Nettgauer Holzverarbeitungswerk der Sonae Arauco (ehemals Glunz). Und weil sie einiges aushalten muss, ist sie auch schnell wieder reparaturbedürftig. Inzwischen ist es wieder soweit. Die Gemeinde Jübar, der die Straße untersteht, will sich um eine Erneuerung kümmern. „Doch sie wird auf jeden Fall teurer werden als bisher geplant“, erklärte Bürgermeister Carsten Borchert während der jüngsten Gemeinderatssitzung im Jübarer Dorfgemeinschaftshaus.