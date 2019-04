Am Dienstag wird auf dem Burghof die Museumssaison des Heimatvereins eingeläutet. Foto: Jens Pickert

Der Heimatverein Oebisfelde sieht der Eröffnung der Museumssaison entgegen. Dafür sind viele Attraktionen vorbereitet.

Oebisfelde l „Ich denke, für unsere Eröffnung sind wir, wie auch in den Jahren zuvor, gut aufgestellt“, informierte Ulrich Pettke, langjähriger Vorsitzzender des Heimatvereins. Er konkretisierte: „In den vergangenen Tagen wurden die Räumlichkeiten des Museums und das Innere des Burgturms auf Hochglanz gebracht. Ein großes Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren.“

Die Gäste, die am Dienstag hoffentlich zahlreich den Weg zum großen Burghof finden, werden nicht nur ein aufgemöbeltes Museum einschließlich Burgturm vorfinden, sondern sie werden auch bewirtet.

Dazu der Vereinschef: „Unsere Mitglieder warten auf dem großen Burghof mit einem Grillabend auf. Dabei hoffen wir Heimatfreunde auf möglichst viele Gäste aus nah und fern. Bei leckerer Wurst, Bier und anderen Getränken steht neben dem Museum dann auch wieder die Tür zum Burgturm offen.“

Im Museum selbst erwartet die Besucher auch etwas Neues. „Neben einigen Veränderungen und Ergänzungen in den verschiedenen Räumen des früheren Gesindehauses gibt es mit der Ausstellung „30 Jahre Mauerfall“ auch wieder eine neue Sonderausstellung, die in der ehemaligen Kapelle zu sehen sein wird“, kündigte Ulrich Pettke an.

Ab dem 1. Mai geht es für die Heimatfreunde dann richtig in die Vollen. Grund: Ab dem Maifeiertag ist das Museum sowie der Burgturm dann bis zum 3. Oktober jeden Sonn- und Feiertag von 14.30 bis 17.30 für Besucher geöffnet.

Sollte in diesem Jahr auf dem großen Burghof wieder ein Weihnachtsmarkt über die Bühne gehen, wird sich der Heimatverein über zwei Tage mit der Öffnung des Museums und des Burgturms daran beteiligen.

„Für Besuchergruppen ab zehn Personen besteht bei rechtzeitiger Voranmeldung die Möglichkeit, sich die Ausstellungen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten anzusehen“, merkte Heimatfreund Pettke an.

Ausgestattet werden die Besucher übrigens mit neu gestalteten Eintrittskarten. „Ich denke, die sind uns ganz gut gelungen“, so der Vorsitzende.

Und dann haben sich die ideenreichen Heimatfreunde noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: den 1. öffentlichen Turmtreppenlauf. Die Premiere des Wettbewerbs für große und kleine Läufer ist am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 12 Uhr vorgesehen.