BEETZENDORF. - Der Schock war groß bei einem Beetzendorfer Rentner (Name der Redaktion bekannt), als am 10. Juni um die Mittagszeit das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung teilte ihm ein Mann in akzentfreiem Deutsch mit, dass er eine traurige Nachricht zu übermitteln habe. „Er sagte, dass meine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Sie soll einem Radfahrer die Vorfahrt genommen haben, dieser sei dann gestürzt und tödlich verunglückt“, erzählte der über 80-Jährige der Volksstimme.