Sieben Welpen tapsen durch das Ahlumer Tierheim: Sie sind in der Einrichtung zur Welt gekommen

Der Allgemeine Tierhilfsdienst rettete eine tragende Hündin und die bescherte dem Tierheim in Ahlum nun Nachwuchs. Nicht nur die Mitarbeiter sind ganz verliebt in die jungen Hunde.

Ahlum - Langsam tapsen sie durch die Blumenbeete, ziehen neugierig mit ihren Zähnen kleine Äste hinter sich her, knabbern an Schnürsenkeln oder probieren, Treppenstufen zu erklimmen: Im Haus und auf dem Hof des Allgemeinen Tierhilfsdienstes in Ahlum gibt es Nachwuchs. Sieben Schäferhundmischlings-Welpen erobern seit dem 21. Juli, dem Tag, an dem sie geboren worden sind, die Herzen der dortigen Mitarbeiter. „Die Mutter der Welpen kommt aus einer Sicherstellung“, machte Iris Volk, Leiterin des Tierheimes und 1. Vorsitzende des Allgemeinen Tierhilfsdienstes, deutlich. Zur Welt seien die Kleinen jedoch im Tierheim gekommen. „Es sind drei Jungen und vier Mädchen“, berichtete Iris Volk, während es sich einer der Welpen gerade auf ihren Armen gemütlich macht.