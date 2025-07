So küssen die Westaltmärker

Klötze. - Es ist kaum zu glauben: Jeder einzelne Tag in jedem Jahr hat nicht einfach nur ein Datum, sondern ist national irgendwo auf der Welt oder weltweit ein kurioser Gedenktag. Meistens dann auch nicht nur einer, sondern meist drei bis sieben oder mehr Gedenktage auf einmal. Allein für Sonntag, 6. Juli, stehen vier Feiertage zu Buche. In Finnland ist er dem Schriftsteller Eino Leinon gewidmet. In den USA werden der Lade-Deinen-Webmaster-zum-Essen-ein-Tag und der Tag der Regenschirmhülle gefeiert. Der denkwürdigste Tag indes dürfte der Internationale Tag des Kusses sein.