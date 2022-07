Geplanter Agri-PV-Park zwischen Ahlum und Nieps Solar und Ackerbau Hand in Hand auf 42 Hektar

Auch in der Gemeinde Rohrberg ist das Interesse an Freiflächen-Photovoltaikanlagen groß. So gibt es Pläne für einen Agri-PV-Park zwischen Ahlum und Nieps, die jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurden.