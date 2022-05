Stadtrat will vor Sanierung des Kunrauer Freibades alle Zahlen haben

Neuferchau/Kunrau - Hat das Freibad eine Zukunft? Diese Frage stellt man sich in Kunrau. Dort sind die Sorgen groß, dass die seit 1973 existierende Badeanstalt, die im zurückliegenden Sommer mangels Filteranlage geschlossen blieb, vielleicht gar nicht mehr geöffnet wird. Diese Befürchtung wurde auch am 9. Oktober bei einer gut besuchten Veranstaltung des Freibad-Fördervereins geäußert. Dabei erfolgte der Aufruf, an der nächsten Stadtratssitzung teilzunehmen. Und tatsächlich: Als sich der Stadtrat jetzt in Neuferchau traf, waren die Zuschauerreihen prall gefüllt.