Weiter abwärts geht es mit den Einwohnerzahlen im Bereich der Stadt Klötze. Innerhalb eines Jahres gab es einen Schwund von 155 Bürgern.

Klötze l Die Einwohnerzahl der Stadt Klötze befindet sich weiter auf Talfahrt. Laut der aktuellen Statistik aus dem Klötzer Rathaus (Stichtag: 30. Juni 2020) haben in der Einheitsgemeinde nur noch 10.105 Menschen ihren Hauptwohnsitz (5010 Männer und 5095 Frauen). Vor einem Jahr waren es noch 10.260 Menschen (5094 Männer und 5166 Frauen) und damit 155 mehr als jetzt. Gut möglich, dass die Stadt Klötze schon 2021 weniger als 10.000 Einwohner hat, wobei diese Marke mal als Grundlage für die Bildung einer Einheitsgemeinde galt.

Der mit Abstand größte Ort bleibt Klötze mit 4627 Einwohnern. Allerdings gibt es in der Kernstadt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 86 Einwohnern. Zweitgrößter Ort ist nicht mehr Kusey, sondern Kunrau, wo die Einwohnerzahl konstant bei 777 blieb. Derweil gab es in Kusey, wo jetzt nur noch 774 Menschen zu Hause sind, in den vergangenen zwölf Monaten einen Rückgang um 38 Einwohnern. Auf dem vierten Rang verbleibt Jahrstedt, das jedoch in zwölf Monaten sechs Einwohner einbüßte und mit 597 Einwohnern unter die 600er-Marke rutschte. Fünftgrößter Ort ist weiterhin Immekath mit 532, wo es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen bei der Einwohnerzahl gab.

Nur in sieben Orten wächst die Zahl

Am anderen Ende der Tabelle bildet Altferchau mit 30 Einwohnern weiterhin das Schlusslicht. Es folgen Rappin (35 Einwohner) und Dönitz (40). Den viertletzten Rang teilen sich nun Nesenitz und Schwarzendamm mit je 48 Einwohnern. Weiter geht es mit Siedentramm (60), das aber innerhalb eines Jahres kräftig zulegte (+9) und vor allem in den jüngsten sechs Monaten einen Sprung nach oben (+7) machte.

Hatten zum 31. Dezember 2019 noch 16 der 24 Ortsteile einen Einwohnerschwund zu beklagen, so ist das zum 30. Juni 2019 nur noch in 13 Orten der Fall. Die größten Verluste hatten, wie eingangs beschrieben, Klötze (-86) und Kusey (-38), verglichen mit den Zahlen vom 30. Juni 2019. Nicht viel besser sieht es in Wenze (-14), Schwiesau (-12), Trippigleben (-7), Jahrstedt (-6), Quarnebeck (-5) und Lockstedt (-4) aus. Ein Plus können lediglich sieben Orte aufweisen, und zwar Siedentramm (+9), Neuferchau (+7), Nesenitz (+4), Neuendorf (+3), Hohenhenningen (+2) sowie Böckwitz und Steimke (jeweils +1). In vier Orten gab es keine Veränderungen, und zwar in Immekath, Kunrau, Rappin und Röwitz.

580 Menschen mit Nebenwohnsitz

Auffällig ist, dass es in manchen Orten ein Auf und Ab gibt. Vergleicht man nämlich die aktuellen Zahlen mit denen vom 31. Dezember 2019, dann legte Jahrstedt innerhalb der vergangenen sechs Monate sogar um acht Einwohner zu, während Neuendorf sieben Einwohner verlor. Und in Klötze (-8) und Kusey (-7) nehmen sich die Verluste im ersten Halbjahr 2020 noch bescheiden aus.

Interessant ist auch ein Blick auf die Einwohnerzahlen vom 30. Juni 2017. Das ist drei Jahre her. Seither ist die Einwohnerzahl in Neuferchau um 18 (!) gestiegen, während es in anderen Orten keine großen Veränderungen gab. Beispielhaft sei Böckwitz genannt, wo 127 Menschen lebten und heute 128. Oder auch Lockstedt (2017: 205, heute: 203), Neu-Ristedt (70/72), Quarnebeck (180/176), Röwitz (162/165), Schwarzendamm (51/48), Siedentramm (57/60) oder auch Steimke (418/413). Ein Indiz dafür, dass sich Geburten und Sterbefälle sowie Zu- und Fortzüge die Waage halten.

Anders als in Klötze, das damals noch 4793 Einwohner (heute: 4627) hatte. In Jahrstedt 617 (597) und Kunrau 797 (777) sank die Einwohnerzahl in diesen drei Jahren genau um 20. In Kusey 809 (774) sind es 35 weniger.

Allerdings scheinen die Stadt Klötze und ihre Ortsteile ein beliebter Nebenwohnsitz zu sein. So haben aktuell 580 Menschen in der Einheitsgemeinde einen Nebenwohnsitz angemeldet, davon 316 Männer und 264 Frauen. Laut Statistik aus dem Rathaus gibt es derzeit 254 Nebenwohnsitze in Klötze, 43 in Kusey, 40 in Jahrstedt, 39 in Kunrau, 32 in Immekath, 24 in Schwiesau, je 20 in Steimke und Neuferchau, 17 in Ristedt, 16 in Lockstedt, 15 in Quarnebeck, 10 in Böckwitz, je 9 in Trippigleben und Wenze, je 6 in Neuendorf und Nesenitz, erstaunliche 5 im kleinen Rappin, je 4 in Schwarzendamm und Hohenhenningen, je 2 in Röwitz und Siedentramm und je einen in Altferchau, Dönitz und Neu-Ristedt.