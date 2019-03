Zur Baustelle wird ein Teil der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 20 in Lockstedt. Dort soll ein neuer Durchlass entstehen.

Lockstedt l Schon seit einiger Zeit gibt es auf der Lockstedter Ortsdurchfahrt der Landesstraße 20 ein Nadelöhr: Am Durchlass, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Neuendorf und Siedentramm, steht nicht mehr die volle Fahrbahnbreite zur Verfügung. Durch kleine rot-weiß-gestreifte Baken auf beiden Seiten wird die Straße verengt, um die Belastung zu verringern. Fahrzeuge, die von Neuendorf kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs sind, müssen an der Stelle dem Gegenverkehr die Vorfahrt gewähren. Aus der Engstelle wird im Sommer 2019 schließlich eine Baustelle. Darüber informierte Ortsbürgermeisterin Domenica Borm während der jüngsten Sitzung des Neuendorfer Ortschaftsrates. Entstehen soll dort ein Ersatzneubau für den Durchlass. Vorgesehen sei dafür der Zeitraum von der 29. bis zur 35. Kalenderwoche, also von Mitte Juli bis Ende August, teilte Borm dem Gremium mit.

Erste Planungen für die Baumaßnahme seien bereits erfolgt, auch eine Begehung habe schon stattgefunden. „Es wird Einschränkungen und Umleitungen geben“, kündigte Borm für den Sommer an. Zufahrten zu den Grundstücken sollen für die Anwohner so weit wie möglich freigehalten werden. Es könne aber passieren, dass das an einigen Tagen nicht klappe, wie es weiter hieß.

Umfahrung im Ort möglich

In der Runde der Ortschaftsräte kam schließlich die Frage auf, wie der Verkehr während der Bauphase umgeleitet werden könnte. Weitläufig werde das wohl über Klötze geschehen, so Borm. Umfahren werden könnte die Baustelle zudem über die Lockstedter Hinterstraße, die am örtlichen Dorfgemeinschaftsahus vorbeiführt. Werde diese genutzt, müsse aber gut aufgepasst werden, sagte die Ortsbürgermeisterin. Denn die Hinterstraße sei eng, es sei nicht möglich, dass zwei sich entgegenkommende größere Fahrzeuge sie gleichzeitig benutzen können. Eventuell müsste auch ein Parkverbot eingerichtet werden, sagte Borm, die sich ebenfalls dafür aussprach, die Polizei zur Kontrolle mit ins Boot zu holen.

Bevor auf der Ortsdurchfahrt gebaut werde, sollte noch eine Begehung auf der Hinterstraße erfolgen, um später mögliche Schäden feststellen zu können, die vielleicht durch den Umleitungsverkehr entstanden sind, wurde angeregt.