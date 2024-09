Mittelalterliches zum Ausprobieren gab es beim Apenburger Burgspektakel. Auch Vorführungen wie vom Schmied kamen gut an.

Tanzen beim Schwertkampf in der Altmark

Jörg von Thurm (rechts) gab Florian Anderson aus Hagen eine Einführung in den mittelalterlichen Schwertkampf. So einfach, wie es vom Zuschauen erschien, waren die Bewegungen dann doch nicht.

Apenburg. - Schwertkampf ist wie Tanzen. So vergleicht es Jörg von Thurm aus Wustermark in Brandenburg, dessen Lebensphilosophie seit gut 15 Jahren das Hochmittelalter ist. Die Bewegungen gleichmäßig, dabei das Schwert mit den Händen bewusst führen. Wer will, kann das beim Apenburger Burgspektakel unter seiner Anleitung ausprobieren.