Tiefbauarbeiten in 23 Orten des Bereichs Apenburg-Winterfeld abgeschlossen

Im Baubereich Apenburg-Winterfeld kommt der Breitbandausbau gut voran. In den meisten Orten liegt das Kabel bereits bis an die Häuser.

Auch in Apenburg wurde in den vergangenen Wochen das Breitbandkabel verlegt. 85 Prozent der Trasse und 35 Prozent der Hausanschlüsse sind laut ZBA fertig.

Apenburg-Winterfeld (wmo) - Nach den emsigen Aktivitäten in den vergangenen Monaten ist es derzeit etwas ruhiger geworden in Sachen Breitbandausbau im Bauabschnitt1 des dritten Projektgebiets, der den Flecken Apenburg-Winterfeld und Teile der Gemeinden Beetzendorf und Kuhfelde sowie der Stadt Klötze umfasst. Zumindest die Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Trasse, durch die die Kunststoffrohre mit dem neuen Glasfaserkabel verlegt werden, sind in den meisten Orten abgeschlossen.