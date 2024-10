Stadt Klötze verzeichnet gesunkene Nachfrage bei Grundstücken. In vier Orten gibt es noch freie Plätze. Kosten pro Quadratmeter variieren von Ort zu Ort.

Weniger Interesse an Bauplätzen in Klötze

Mancherorts, wie hier in Kunrau, wird noch gebaut. Doch generell ist in der Einheitsgemeinde Klötze die Nachfrage nach Baugrundstücken aufgrund der Baukostenentwicklung und unsicheren Lage gesunken, heißt es von der Stadtverwaltung.

Klötze. - Es ist gerade mal ein paar Jahre her, da wurde in der Einheitsgemeinde Klötze von einem Bauboom gesprochen. Viele junge Familien, so hieß es, träumten den Traum vom Eigenheim. Die Stadt reagierte und schuf mehrere neue Baugebiete.