Tritt Klötze dem „Luxus der Leere“ bei

Unkraut wuchert auch in Klötze an vielen Brachflächen und leeren Gebäuden.

Klötze - Das Glas einiger Fenster ist kaputt, die Treppe zum Haupteingang mit einem Bauzaun abgesperrt, das Grün vor dem Gebäude breitet sich ungehindert in alle Richtungen aus: Augenscheinlich liegt das Gebäude schon länger im Dornröschenschlaf. Das ist kein Einzelfall in der Einheitsgemeinde Klötze. Und auch nicht in der großen Altmark. Vielerorts gibt es leerstehende Häuser und von Unkraut überwucherte Brachflächen.