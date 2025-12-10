Ein 73-Jähriger ist am Dienstagnachmittag zwischen Nettgau und Mellin auf der K1127 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Von der Straße abgekommen! Senior stirbt nach schwerem Unfall im Altmarkkreis Salzwedel

Mellin. – Am Dienstagnachmittag ist ein 73-Jähriger bei einem Unfall auf der K1127 im Altmarkkreis Salzwedel tödlich verunglückt, so die Polizei.

Demnach war der 73-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der K1127 von Nettgau in Richtung Mellin unterwegs. In einer Linkskurve sei er rechts von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen, zwei Leitpfosten und schließlich mit einem Baum kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, erlag der Mann trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen. Die Straße war für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.