In Lockstedt im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Autofahrer mit seinem Renault Clio von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Lockstedt l Ein 27-jähriger Autofahrer war am Montag mit einem Renault Clio auf der L20 von Klötze in Richtung Lockstedt unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich im Straßengraben.

Der Pkw kam auf dem Dach liegend, auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug schwerverletzt selbständig verlassen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wolfsburg gebracht.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weil der Mann Erinnerungslücken hat, ist die Unfallursache bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.