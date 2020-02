Die AfD würde in Klötze gerne eine Veranstaltung machen, möglichst im Altmarksaal. Hierzu müsste sich die Partei aber an die Pächterin wenden, heißt es von Bürgermeister Uwe Bartels. Generell könnten Veranstaltungen abgelehnt werden, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gefahr sind. Foto: Markus Schulze