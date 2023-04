Klötze/DUR/dpa – Mehr als sechs Wochen suchte die Polizei nach einer vermissten jungen Frau aus Klötze. Die 19-Jährige wollte Anfang März mit ihrem Freund Tino B. (42) zu einem Fußballspiel nach Niedersachsen und galt seitdem als vermisst.

Im Video: Vermisste Kezhia aus Klötze – Polizei findet Leiche – Tatverdächtiger festgenommen

Verdächtiger festgenommen: Leiche von vermisster 19-Jähriger aus Klötze gefunden. (Schnitt: Torsten Grundmann / Kamera: Matthias Strauß)

In einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Stendal wird nun der Tod der jungen Frau bestätigt. Am Donnerstag, 20. April, wurde in Niedersachsen in der Gemeinde Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) in den frühen Abendstunden eine tote Frau aufgefunden.

"Es handelt sich hierbei um die seit dem 4. März vermisste Kezhia aus Klötze. Die Tote war dort in unmittelbarer Nähe eines Kieswerkes entdeckt worden", heißt es von Seiten der Polizei.

In der Nähe dieses Kieswerkes im Landkreis Helmstedt wurde die Leiche von Kezhia H. entdeckt. Foto: Matthias Strauß

Nach Leichenfund: Ex-Freund von Kezhia unter Tatverdacht

Durch kriminalistische Kleinstarbeit haben die Ermittler laut der Pressemitteilung eine Weg-Zeit Berechnung anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des 42-jährigen Beschuldigten erstellt. Zeugenaussagen und ausgewertete Fahrzeugdaten führten schließlich zum Ablageort.

Der Beschuldigte, Kezhia H.s 42-jähriger Ex-Freund, wurde noch am Donnerstag erneut vorläufig festgenommen und am 21. April auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Obduktion zur Klärung sei beantragt.

Polizei geht von Verbrechen aus: Bislang kein Geständnis

Die 19-Jährige ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Gegen den 42 Jahre alten Tatverdächtigen war bereits wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt worden. Ein Geständnis hatte es aber zunächst nicht gegeben.