Vom Ponyzirkus bis zum Tanztag

Beetzendorf/Poppau - Am kommenden Montag beginnen die Herbstferien und für viele Kinder und Jugendliche stellt sich dann wieder die Frage: Was anfangen mit der vielen Freizeit? Das Projekt „Landkultur – Kultur an verborgenen Orten der Altmark“, das vor allem in Beetzendorf und Umgebung aktiv ist, hat dafür eine Lösung und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt, bei dem an den einzelnen Ferientagen für jeden Geschmack etwas dabei ist.