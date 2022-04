Warten aufs Häuschen: Klötzer Ortschaftsrat fordert endlich eine Unterstellmöglichkeit an der Straße der Jugend

Ohne Wartehaus sind weiterhin die Fahrgäste an der Bushaltestelle zwischen der Grund- und der Sekundarschule in Klötze. Eine Unterstellmöglichkeit fehlt .

Klötze/trh - Ohne Wartehaus müssen weiterhin die Fahrgäste an der Bushaltestelle an der Straße der Jugend in Klötze auskommen. Diese befindet sich zwischen der Grund- und der Sekundarschule. Eine Unterstellmöglichkeit fehlt dort derzeit. Schon lange macht sich der Klötzer Ortschaftsrat dafür stark, dass ein Wartehaus errichtet wird (Volksstimme berichtete).