Warum der Fischpass in Jahrstedt bis Weihnachten nicht fertig wird

Jahrstedt - Richtig ungemütlich war es am Morgen an der Ohre bei Jahrstedt. Kälte, Wind und Regen ließen jeden erschaudern, der aus dem Auto stieg. Die Arbeiten an der neuen Stauanlage und dem Fischpass gingen jedoch weiter. Die Bauarbeiter, in wetterfeste Kleidung gehüllt, trotzten den widrigen Umständen.