APENBURG. - 200 Jahre nach ihrer Gründung und dem ersten Schützenfest, das am dritten Pfingstfeiertag 1825 am Woort in der Nähe des heutigen Waldbades stattfand, feierte die Schützengilde 1825 Groß Apenburg am Wochenende eine zünftige Jubiläumsfete. Allerdings fehlte diesmal einer der Höhepunkte: der große Schützenumzug durch das Dorf. Den hätte die Gilde gern durchgeführt, doch die Hürden waren für den kleinen Verein unüberwindbar.

