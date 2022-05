Warum viele Klötzer an einem Abend durch Albanien reisen konnten

Klötze - In Albanien dauert das Reisen manchmal etwas länger. Dabei sind die Entfernungen zwischen den Städten gar nicht mal so weit. „Es ist kein sehr großes Land“, es sei von der Fläche her vergleichbar mit dem Bundesland Brandenburg, wusste Autorin Mady Host am Dienstagabend in der Klötzer Bibliothek zu berichten. In dem Balkan-Land sei man länger unterwegs, weil die Straßen teilweise deutlich schlechter seien als hierzulande, so Mady Host, die bereits einige Reise-Bücher veröffentlicht hat.