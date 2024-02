Über die Besonderheit eines Datums, das nicht jedes Jahr im Kalender steht. Es gibt sogar Paare in der Westaltmark, die extra an dem Tag heiraten wollen.

Was es heißt, nur alle vier Jahre Geburtstag zu haben

Geboren am 29. Januar

Norman Tietge gehört zu den vier Einwohnern der Einheitsgemeinde Stadt Klötze, die am 29. Februar Geburtstag haben. Der examinierte Altenpfleger, hier mit Elfriede Wandtke, wird zu seinem 36. Geburtstag verreisen.

Klötze. - Ein Tag hat 24 Stunden, ein Jahr 365 Tage. Doch so einfach, wie es einst vom Menschen eingerichtet wurde, ist es im Universum nicht. Exakt dauert es nämlich 365,242 Tage, bis sich die Erde einmal komplett um die Sonne gedreht hat. Um das auszugleichen, wurde im Jahr 1582 auf päpstliche Anordnung bestimmt, dass alle vier Jahre dem letzten Tag des Jahres ein zusätzlicher Tag angehängt wird. Im damals gültigen römischen Kalender war der 28. Februar der letzte Tag, wodurch der 29. Februar als zusätzlicher Tag bestimmt wurde – und das Jahr, in dem das passiert, zum Schaltjahr. Wer an einem 29. Februar geboren wird oder heiratet, hat es nicht immer leicht.