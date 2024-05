Bahnübergang an der Bergstraße in Klötze wird bei Regen zum See. DRE soll nach Lösung suchen, schließt Rückbau aber aus. Weiterer Ortstermin mit Stadt und Kreis ist geplant.

Probleme am Bahnübergang in Klötze

Bei Regen sammelt sich am Bahnübergang an der Bergstraße in Klötze viel Wasser.

Klötze. - Wenn es stark regnet, verwandelt sich der Bahnübergang an der Bergstraße in Klötze in einen See. Denn in der Senke sammelt sich das Wasser. Für Radfahrer ist dann gar kein Durchkommen mehr und selbst Autofahrer müssen aufpassen, dass sie mit ihren Fahrzeugen gut durch die Wassermassen kommen.