Wehren üben Kritik: „Da geht die Motivation der Leute flöten“

In den Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) brodelt es. Neben der Fahrzeugkonzeption wird auch die Kommunikation der VG-Wehrleitung und die fehlende Einbeziehung der Kameraden vor Ort kritisiert. Kleinere Wehren beklagen zudem mangelnde Wertschätzung.

Zu Einsätzen von der Ölspur bis zum Brand müssen auch kleinere Wehren ausrücken. Wenn es um Investitionen und die Einbeziehung in Entscheidungen geht, fühlen sich viele aber benachteiligt.

Beetzendorf-Diesdorf - Die offene Kritik der Rohrberger Feuerwehr an der gestrichenen Ersatzbeschaffung für den 33 Jahre alten W50-Tanker entgegen der Vorgaben in der Risikoanalyse war nur der Anfang. Auch in anderen Wehren ist der Ärger über die Planungen der Verbandsgemeinde (VG)-Wehrleitung und der Umgang mit den Kameraden vor Ort groß. Bemängelt wird beispielsweise die fehlende Kommunikation mit den Ortsfeuerwehren.