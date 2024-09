Klötze. - „An erster Stelle steht der Gedächtnisverlust“, weiß Sabine Alandt. Sie ist Altenpflegerin im Sozialcentrum Altmark (SCA) in Klötze und kümmert sich in der Tagespflege auch um Menschen mit Alzheimer. Diese Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. Um auf die Situation der Erkrankten und deren Angehörigen aufmerksam zu machen, läuft noch bis zum 22. September die Woche der Demenz, am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.