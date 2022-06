Wenn Piraten in Apenburg durch den Burghof segeln

Apenburg - „Am Sonnabend haben wir knapp 150 Besucher gezählt. Mit so vielen haben wir gar nicht gerechnet“, blickt Andreas Rackwitz zurück, der als Mitglied der Schützengilde 1825 Groß Apenburg den Hut auf hatte für die Organisation des kleinen Ablegers des traditionellen Burgfestes. Auch ihr Wunsch sei es gewesen, trotz der schwierigen Corona-Zeiten endlich mal wieder eine Veranstaltung anzubieten. „Auch die Besucher haben sich gefreut, mal wieder rauszukommen. Es ist eine entspannte Atmosphäre“, beschreibt er am Sonntag – am Ende dieses Tages seien es etwa 550 Gäste gewesen. Die 3-G-Regel sei akzeptiert worden. „Auch wenn wir am Sonnabend einige wenige nach Hause schicken mussten, weil kein Test vorlag“, bedauert Andreas Rackwitz, schiebt aber nach, dass Auflagen durchgesetzt werden mussten. Am Sonntag macht das Testmobil der LaVie-Apotheke Gardelegen den Gästen, die bislang nicht geimpft oder genesen sind, bei einem negativen Ausgang den Besuch möglich.