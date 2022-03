Wie die Stadträte in Klötze das Klima verbessern wollen

Was kann in der Stadt Klötze aktiv getan werden, um die Umwelt zu schützen? Diese Frage hat die Volksstimme der Stadtverwaltung und allen Fraktionen gestellt.

Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der Breiten Straße in Klötze. Foto: Markus Schulze

Klötze - Vom 31. Oktober bis 12. November hat im schottischen Glasgow die Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattgefunden. 200 Länder nahmen daran teil. Erneut wurde das Ziel proklamiert, die Erderwärmung aufzuhalten. Das ist, so viel lässt sich wohl sagen, eine globale Aufgabe. Doch im Grunde müssen alle mithelfen, um das Klima zu schützen. Auch die Kommunen sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Mancherorts wurden bereits Klimabeauftragte installiert oder Masterpläne entwickelt, um Klimaneutralität zu erreichen. Und was ist in der Stadt Klötze geplant? Die Volksstimme bat die Stadtverwaltung und alle Stadtratsfraktionen um Antworten.