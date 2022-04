Zukunft der Lampen ist noch ungeklärt

Die Vorbereitungen für den Ausbau der Cheinitzer Straße in Apenburg gehen weiter. Im Fokus stehen unter anderem die Regenwasserleitung und die Straßenlampen.

Für den Ausbau der Cheinitzer Straße in Apenburg laufen weiter die Vorbereitungen.

Apenburg (wmo) - Wann genau der lange ersehnte Ausbau der Cheinitzer Straße in Apenburg startet, steht nach wie vor nicht fest. Doch die Vorbereitungen laufen bereits. So gab es nach Auskunft von Bürgermeisterin Ninett Schneider am 14. September eine weitere Vorbesprechung gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und dem Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (VKWA) Salzwedel.