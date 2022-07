Zwei neue Einsatzfahrzeuge für die Beetzendorf-Diesdorfer Wehren sind im Bau

In diesem Herbst könnten die Beetzendorfer und die Winterfelder Wehr je ein neues Einsatzfahrzeug erhalten. Und auch der Fahrplan für die weiteren Ersatzbeschaffungen in den Feuerwehren der Verbandsgemeinde steht fest.

Beetzendorf (wmo) - Zwei neue Einsatzfahrzeuge für die freiwilligen Feuerwehren erwartet die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf in diesem Jahr. Die beiden Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge (HLF) 20 sollen an die Winterfelder und an die Beetzendorfer Wehr gehen. „Sie sind derzeit in der Produktion und wir hoffen, dass sie im Herbst ausgeliefert werden“, informierte Ordnungs- und Bauamtsleiter Markus Starck im Feuerschutzausschuss des Verbandsgemeinderates.