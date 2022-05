"Es tut uns leid" - Burger King reagiert auf Kritik an Magdeburger Filiale am Ring

Viele Kunden sind unzufrieden mit dem Service und den Wartezeiten bei der Burger-King-Filiale im Norden Magdeburgs. So begründet die Zentrale des Unternehmens die Situation am kritisierten Standort.

Magdeburg - Die Kritik an der Burger-King-Filiale in Magdeburgs Norden direkt am Ring reißt nicht ab: Die Bewertungen bei Google sind vernichtend, sogar an die Volksstimme haben sich unzufriedene Kunden gewandt. Jetzt hat sich der Konzern erstmals zur Filiale "Neuer Sülzeweg" geäußert.