2. Bundesliga Gäste-Ärger: Kaiserslautern-Fans randalieren im Gästeblock in Magdeburg

In der Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern in der MDCC-Arena ging es am Samstagabend auf dem Platz hart, aber weitgehend fair zu. Nicht so im Gästeblock. Der wurde erneut demoliert.