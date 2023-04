Der 1. Mai ist ein Feiertag. Das bringt die städtische Abfallentsorgung in Magdeburg durcheinander. So soll der Müll stattdessen abgeholt werden.

Müllentsorgung verschiebt sich in Magdeburg: Das soll mit dem Abfall passieren

Überquellende Mülltonnen? In Magdeburg verschiebt sich die Müllentsorgung vom 1. Mai (Feiertag) bis 5. Mai. Wir zeigen, wann der Abfall abgeholt wird.

Magdeburg (vs) - Wegen des Feiertages am 1. Mai ändert sich der Müll-Entsorgungsplan in Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach soll die Entsorgung von Restabfall, Bioabfall und Altpapier im gesamten Stadtgebiet vom 1. bis 5. Mai auf den jeweils folgenden Tag verlegt werden. Die planmäßigen Touren der Entsorgungsfahrzeuge erfolgten deshalb jeweils einen Tag später als üblich und damit von Dienstag bis Samstag, heißt es.

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb bitte außerdem darum, die Stellplätze und Zufahrten zu den Abfallbehältern freizuhalten.