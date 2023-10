Magdeburg (vs) - Drei, zwei, eins, los! Am Sonntag, dem 8. Oktober, ist es wieder so weit. Der stadtbekannte Magdeburg-Marathon sorgt dafür, dass bei allen Läufern wieder die Sohlen glühen. Genau um 9:10 Uhr in der Frühe startet der große Marathon in der Tessenowstraße, nahe der Messe Magdeburg.

Marathon in Magdeburg: Das sind die Strecken

Wie schon im letzten Jahr, als knapp 3.000 Teilnehmer mit am Start waren, rechnet der Veranstalter "VLG 1991 Magdeburg e. V." auch dieses Mal mit tausenden Sportbegeisterten. Der große Magdeburg-Marathon bietet dabei eine abwechslungsreiche Strecke. Unter anderem geht es durch den Herrenkrugpark, entlang der Elbe, vorbei am Dom, über die Sternbrücke und durch den Stadtpark Rotehorn.

Nach dem Startschuss zum großen Marathon, folgen alle weiteren Events. Die Kinder können ab 09:20 Uhr den 400 Meter lange Elbe-Biber-Kinderlauf absolvieren.

Weiterhin wird den Läufern ein Mini-Marathon, ein Halbmarathon, ein 10km-Lauf und Team-Marathon geboten. Für die etwas gemächlichere Gangart gibt es den zehn Kilometer langen Walking/Nordic-Walking Halbmarathon, der ab 10 Uhr startet.

Magdeburg-Marathon: Startnummernausgabe und Messe am Samstag

Nach dem großen Lauft geht es am Sonntag ab 11:15 Uhr zu den Siegerehrungen und den Einträgen in die Hall of Fame. Für die ersten drei Läufer gibt es pro Kategorie einen Pokal, eine Urkunde und einen Sachpreis. Darüber hinaus erhalten alle Läufer ein eigenes Zertifikat.

Alle weiteren Informationen zum Marathon gibt es auf der Webseite des Veranstalters VLG 1991 Magdeburg e. V..

Doch auch der Vortag, Samstag, dem 07. Oktober, bietet den Läufern eine Menge Abwechslung. Denn neben der Startnummernausgabe gibt es noch eine Sportmesse und eine Nudelparty. Darüber hinaus können Magdeburg-Interessierte noch eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus wahrnehmen und so die Stadt erkunden.

Marathonstrecke ist für den Verkehr gesperrt - MVB ändert Fahrplan

Da es durch die Straßensperrungen für den Marathon zu Behinderungen kommen kann, müssen Autofahrer, Pendler und Reisende auf alternative Routen ausweichen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe ändern für den Marathon ihren Fahrplan.

Magdeburg-Marathon: Die Startzeiten im Überblick