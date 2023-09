Am Samstag, 2. September, findet 13 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC Berlin statt.

In Magdeburg kann es zu Staus aufgrund der Fußballpartie zwischen dem FCM und Hertha BSC Berlin kommen, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC Berlin kann es am Samstag, 2. September, ab den Vormittags- bis Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg kommen. Vorrangig die Innenstadt und der ostelbische Bereich werden davon betroffen sein, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Verkehrsteilnehmer müssen demnach in den genannten Bereichen mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Vor dem Hintergrund, dass die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover vermutlich noch bis Samstagabend gesperrt bleiben wird und dementsprechend der Anreiseverkehr auch davon betroffen sein könnte, rät die Polizei Besuchern aus Richtung Berlin zu einer frühzeitigen Anreise.

Um nach Ende der Fußballbegegnung eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei temporär die Verkehrsführung leiten. Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.

Zudem werden zahlreiche Fans zur Unterstützung ihrer Mannschaften erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei verstärkt im Einsatz sein, auch um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern.

Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 8 bis 12 Uhr sowie 15 bis 19 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug sowie der Bahnhöfe und Züge auf den Strecken Berlin - Brandenburg - Genthin - Burg - Magdeburg beziehungsweise Stendal - Magdeburg sowie rund um die Landeshauptstadt kommen.