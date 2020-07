Die Olvenstedter Kulturscheune hat wieder geöffnet. Jeweils donnerstags in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr steht der Vereinsvorstand, hier im Bild Gaby Freise (v. l.), Janine Schumann und Gudrun Behrens, für Besichtigungen, Besuche und Buchungsanfragen in der Stephan-Schütze-Straße 1 wieder zur Verfügung. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Foto: Michaela Schröder