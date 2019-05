In der Nacht zum 21. Mai 2019 ist in Magdeburg ein Auto gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs) l In der Wilhelm-Raabe-Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ist in der Nacht zum 21. Mai 2019 ein VW Multivan gestohlen worden. Die Eigentümerin hatte ihn am Montag gegen 19.30 Uhr abgestellt. Am Dienstagmorgen war das Fahrzeug gegen 6.30 Uhr verschwunden.

Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Die Rufnummer lautet 0391/546 32 92.