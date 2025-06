Vom 13. bis 15. Juni 2025 findet das Schrotefest in Magdeburg-Diesdorf statt. Das Party-Programm besteht aus einem Mix aus Musik, Sport und besonderen Wettrennen. Welche Highlights die Besucherinnen und Besucher erwarten.

22. Schrotefest in Magdeburg: Mit Seifenkistenrennen und Public Viewing

Party in Diesdorf

Magdeburg - Vom 13. bis 15. Juni lädt der Bürger- und Heimatverein Magdeburg-Diesdorf e.V. wieder zum Schrotefest, rund um den Torplatz in Diesdorf ein – und das inzwischen zum 22. Mal. Was geboten wird und was der SC Magdbeurg damit zu tun hat.