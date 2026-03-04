weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. 31-Jähriger verhaftet: Nach Ausschreitungen im Spiel FCM gegen Dresden: Polizei nimmt Magdeburger fest

Die Polizei vermeldet eine zweite Festnahme nach den Fan-Krawallen beim Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Das ist aktuell bekannt.

Von sl 04.03.2026, 18:51
Erfolg für die Polizei: Ein weiterer Tatverdächtiger nach den Ausschreitungen beim Spiel 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden wurde festgenommen.
Magdeburg. Ende Januar hatte es die erste Festnahme gegeben, nun ist der Polizei im Zusammenhang mit den gewaltsamen Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden eine weitere Festnahme gelungen.