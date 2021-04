45 Bewerber wollen für Magdeburg in den Landtag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg

Der Kreiswahlausschuss Magdeburg hat die Direktkandidaten zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 für die vier Wahlkreise in Magdeburg zugelassen. Es treten 45 Personen von 13 Parteien sowie ein Einzelbewerber an. Sieger unter den Direktkandidaten wird, wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält. Mit CDU, AfD, Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Freie Wähler, dieBasis und die Gartenpartei stellen neun Parteien jeweils einen Direktkandidaten in jedem Wahlkreis. Das sind alle Kandidaten: