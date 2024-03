Schwerer Raub 89 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in Magdeburg überfallen und gefesselt

Ein 89 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in Magdeburg überfallen worden. Ein Unbekannter gab sich als Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft aus, verletzte den Rentner am Kopf und fesselte ihn. Dann stahl er mehrere Hundert Euro.